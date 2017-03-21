Monster Hunter XX'de Pornografik Ses Seçenekleri Kullanıldı

Capcom'un Japonya'da piyasaya sürülen Monster Hunter XX oyunu, son derece ilginç ses seçeneklerine sahip.

Monster Hunter XX, Capcom tarafından satışa sunuldu. Japonya'da piyasaya sürülen Monster Hunter XX'de oyuncular için pek çok seçenek var. Söz konusu seçeneklerden ikisi bilhassa göze çarpıyor.

Oyundaki seçeneklerden bilhassa 11 ve 18 numaralı seçenekleri dinlemenizi öneririz. Özellikle 17.seçenek ile karşılaştırıldığında fark ortaya çıkıyor. Yapımdaki bazı ses seçenekleri pornografik olarak nitelendirilebilir. Şimdi de 11 Female seçeneğiyle 18.Male seçeneğinin bir araya getirildiği videoya göz atın. 19 ve 20.ses seçenekleri ise son derece normal gözüküyor. Videoları izleyerek haklı olup olmadığımıza karar verebilirsiniz.

NOT: Dinlerken kulaklığınızı takmayı unutmayın.