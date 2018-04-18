'Monster Trucks' yarışları geçtiğimiz sene bir ilke şahit olmuş ve dev bir yarış aracı ön takla atmış. Video geçtiğimiz günlerde yayınlanınca da hayli ilgi gördü.

'Monster Trucks' (Canavar Arabalar), tüm dünyada ekstrem sporlar ve araba yarışı severlerin ilgiyle takip ettiği bir etkinlik. Geçtiğimiz senelerde bir sürücünün başına aldığı darbe ile bilincini kaybetmesi sonucu 8 seyirci hayatını kaybetmiş ve bu yarışların tehlikesine dair birçok haber yapılmıştı. Ancak hayran kitlesinde de, yarışlarda da herhangi bir azalma yaşanmadı ve bu etkinlikler sürekli olarak düzenlenmeye devam ediyor.

Monster Jam isimli programda ise ilgi çekici bir olay yaşandı. Bu araçlar ile şimdiye kadar onlarca 'artistik' hareket yapıldı ve birçoğu artık sıradanlaştığı için çok da ilgi çekmiyor. Ancak daha önce ön takla atan bir araç hiç olmamıştı ve geçtiğimiz günlerde bir sürücünün, dev arabasıyla havada ön takla atmayı başardığı bir video yayınlandı. Geçtiğimiz sene Mart ayında gerçekleşen bir yarışta yaşanan bu olay, son dönemde videonun yayılmasıyla ilgi çekti.

Teknik olarak ön takla atmanın, ters takla atmaya oranla çok daha zor olduğu söyleniyor ve izleyiciler ve spikerler de gördükleri manzara karşısında bir hayli heyecanlanıyor. Genel olarak gösteri olarak düzenlenen 'Monster Trucks' etkinlikleri, geçtiğimiz senelerde ülkemizde de gerçekleşmişti ve yine içinde bulunduğumuz aylarda da yeni gösteriler olacağı söyleniyor. Sizce bu etkinlikler ile ilgili 'tehlikeli' söylentisi doğru mu?