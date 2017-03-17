Montblanc'dan 3.000TL'lik Akıllı Saat!

Avrupa'nın önde gelen saat üreticilerinden Montblanc de, Android Wear 2.0 rüzgarına katılan lüks markalar arasındaki yerini aldı.

Android Wear 2.0 mimarisi, akıllı telefon üreticilerini uzun süren uykudan uyandırdı. İsviçreli saat devi Tag Heuer'dan sonra, Alman üst sınıf saat üreticisi Montblanc de akıllı saat modelini piyasaya sürüyor.

Montblanc Summit, 12,5 mm derinliğinde titanyum veya 46 mm derinliğinde çelik kasa seçenekleri ile satışa sunuluyor. Akıllı saatin donanımsal yetenekleri heyecan verici: Qualcomm SoC yongası, 512 MB RAM, 4 GB depolama alanı, 300 mAh pil, Bluetooth ve Wi-Fi bağlantısı çoğu kullanıcı için fazlasıyla yeterli. 1.39 inç'lik dairesel AMOLED ekran 400 x 400 çözünürlüğe sahip.

Montblanc Summit, IP68 su ve toz geçirmezlik geçirmezlik sertifikası ve kalp atış hızı denetleyicisine sahip. Bununla birlikte, maalesef GPS ve NFC gibi mimarilerden yoksun. Aslında bu hiç de önemli sayılmaz çünkü pek çok kişi GPS yongasından ziyade Montblanc ismine yönelecektir. Montblanc Summit'in fiyatı 890 Dolar (3.000TL) olarak belirlendi. Akıllı saat, Mayıs başında piyasaya sürülecek ve Montblanc'ın resmi web mağazasından satın alınabilecek.