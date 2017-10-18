Monument Valley 2 Android'e Ücretsiz Olarak Geliyor!

iOS ve Android'in sevilen efsane oyunlarından Monument Valley'in ikinci oyunu iOS'te ücretli çıkışından 5 ay sonra Android'e ücretsiz olarak geliyor.

İlk oyunuyla efsane olan Monument Valley'in ikinci oyunu "Monument Valley 2" geçtiğimiz Temmuz ayında iOS üzerinde 4,99 Dolarlık fiyatıyla çıkışını gerçekleştirmişti. İlk oyunu Android ve iOS'de de 3,99 Dolar civarında satılan oyunun ikincisi iOS'te ücretli olmasına rağmen Android'de 6 Kasım 2017'de çıkacak versiyonu ücretsiz dağıtılacak.

Özellikle de bölüm puzzlelarını oldukça iyi bir hikaye ile oynamak isteyen takipçilerimize şiddetle önerdiğimiz oyunla ilgili, Android sahiplerine neden böyle bir güzellik yapıldığı bilinmese de, bunun çıkış gününe özel, bir günlük ücretsiz bir dağıtım olduğu da ihtimaller arasında. Eğer öyleyse şu an oyunun Google Play Store sayfasında çıkan "Pre-Order" yani "Ön kayıt yaptır" tuşuna basmanızı şiddetle öneriyoruz.

Monument Valley 2'nin Google Play Store ve iOS bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Mobil oyun severler özellikle de oynanışı ve hikayesiyle oldukça tatmin edecek olan bu oyunun Android'e ücretsiz çıkışı hakkında ne düşünüyorsunuz?