Mobil oyun denildiğinde en güzel oyunlardan birisi olarak kabul edilen Monument Valley'in yeni oyunu çıktı. Oyun, ilk oyundan aldığı mirası tam gaz devam ettiriyor.

Monument Valley 2, ilk oyunun ardından çok yüksek bir beklentiyle çıkışını gerçekleştirdi. Apple’ın WWDC 2017 konferansında duyurulan oyun, 2014’te çıkan ilk oyunun ardından yaklaşık 3 seneden beri merakla bekleniyordu. Anne ve kızının muhteşem hikayesini çok farklı bir şekilde sunan Monument Valley 2, oyunculara yine nefes kesici bir hikaye vaat ediyor. İlk oyunda olduğu gibi görsellerle ön plana çıkan bulmaca oyunu, Türkçe dahil olmak üzere 15 farklı dil desteği sunuyor. Ayrıca ilkini merak edenler, oyunu ücretsiz olarak indirebilirler.

iPhone ve iPad’de kullanıma sunulan oyun, yakın zaman içerisinde Android’e de geliyor. 829 MB boyutuyla her biri birbirinden farklı onlarca harita sunan Monument Valley 2, Ustwo Games tarafından geliştirildi.

Monument Valley 2’nin hikayesinde anne ve kızın yaşadıkları anlatılıyor. Ro isimli anne ve korumaya çalıştığı kızının ütopik bir dünyada yaşam mücadelesini gördüğümüz oyunda, inanılmaz manzaralar ve pastel renkler bulunuyor.

Ülkemizde 17,99 fiyat etiketi ile çıkan Monument Valley 2, bulmaca türünü ve sağlam bir hikayeyi seven kullanıcılar için muhteşem bir alternatif olacaktır.