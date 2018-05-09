Ödüllü Oyun Monument Valley, Android İçin Ücretsiz Oldu!

Ödüllü bulmaca oyunu Monument Valley, Android için ücretsiz oldu. Uygulamanın indirme linkini ve tanıtım videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Üç boyutlu dünyanın her kıvrımını kullanan ve dokunmatik ekran kontrollerini en üst seviyede kullanmayı gerektiren ödüllü bulmaca oyunu Monument Valley, Android platformu için ücretsiz oldu.

Monument Valley, farklı oyun mekanikleri ve kurgusu ile hem eleştirmenlerden hem de mobil oyunculardan tam puan almayı başardı. Oyun başarılı olunca geliştiriciler ilk olarak oyunu büyüten bir güncelleme yayınladılar. Ardından ise oyunun ikincisi geldi.

Monument Valley ücretli bir oyundu ve bunun için herkesin deneme fırsatı olmadı. Geliştiriciler, daha fazla kişinin bu tuhaf ve güzel bulmaca oyununun keyfini sürmesi için Monument Valley’i Android platformu için ücretsiz hale getirdi.

Monument Valley’in iOS platformu için ne zaman ücretsiz olacağı ya da olup olmayacağı bilinmiyor. Ayrıca oyun ücretsiz olsa da içinde 2 dolar ödeyerek alabileceğiniz bir genişletme paketi olduğunu hatırlatalım.