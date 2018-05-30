Mor ve Yeşil Renkli Bir iPhone’a Ne Dersiniz?

Tahmin edeceğiniz üzere artan teknoloji firmaları sonrası, tüm markalar kendilerine özgü farklar yaratmaya çalışıyorlar. Bu farklardan bazıları “vay be!” dedirtse de bazıları “gerek var mıydı?” diye düşündürebiliyor.

Birçok farklı teknolojik gelişmenin bulunduğu zamanımızda, bazı markalar kendilerini bir adım öne çıkarmak adına denenmemişi denemeye çalışıyor. Ancak bu girişimler her daim gözümüze muhteşem görünmüyor. Bu noktada iPhone X’un yeni sızdırılmış mor ve yeşil prototipleri karşımıza çıktı. Hindistan’da bir Apple fabrikasından sızdırılan bu görüntüler, akıllarda soru işareti yarattı.

Görüntülerden anladığımız kadarıyla, bir sonraki iPhone modeli, yeni ve parlak renklerden oluşabilir. Çift lensli bir kamerası ve yuvarlak kenarlarıyla neredeyse aynı boyutlara sahip olduğu için iPhone X’a benzetilen cihaz, geleneksel görüntülerden farklı birkaç detay da içeriyor.

Kırmızı, gülkurusu, siyah, altın rengi, beyaz ve gri gibi birçok renk seçeneğine sahip olan markanın, şimdiki renk seçenekleri diğerlerinden biraz daha farklı görünüyor.