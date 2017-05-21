Mortal Kombat Filminde "Goro" Karakteri Nasıl Yapıldı?

Bilgisayar destekli görsel efektlerin yani CGI'ın yaygın olmadığı ve etkili bir şekilde kullanılamadığı dönemlerde, Goro gibi bir karakter beyaz perdeye nasıl taşındı?

Son birkaç yıldır beyaz perdede hem çizgi romanlardan, hem de oyunlardan uyarlama filmlerin şafağı yaşanıyor diyebiliriz. Ve bu filmler, sahip oldukları bütçeler ile ağızları açık bırakacak türden filmler. Tabii bu filmlerin günümüzde bu denli popüler olmasının ve art arda vizyona girmelerinin önemli sebeplerinden biri de teknoloji. Çünkü teknoloji sayesinde bilgisayar oyunlarında, ya da çizgi romanlarda gördüğümüz karakterler, neredeyse birebir şekilde karşımıza çıkabiliyor. Üstelik oldukça da başarılı bir şekilde.

Örneğin bir kıyaslama yapmak gerekirse bu fotoğraf ne demek istediğimizi açıklayacaktır:

Aslında her ikisi de Hulk karakterinin beyaz perdedeki hali. Fakat bir tarafta bilgisayar destekli görsel efekt yani CGI faktörü gibi önemli bir faktör var. Bu durum da, filmleri yapan kişilerin hayal güçlerini zorlayacak şeyler üretebilmelerine olanak sağlıyor. Ancak, bilgisayarların bu denli işin içine dahil olmadığı zamanlarda da filmlerde görsel efektler kullanılmaktaydı. Peki nasıl?

Örneğin yukarıda gördüğünüz maket, 1977 yılındaki "Star Wars: A New Hope" filmi için hazırlanmış olan ve el emeğinin zirve yaptığı bir maket. Günümüzde ise böyle bir uzay gemisini yaratmak için sahip olmanız gereken tek şey bir bilgisayar. Tabii bu durum bazıları tarafından "asıl emeğin, sanatın ortadan kalktığı" yönünde değerlendiriliyor fakat -kendi fikrimi söylemem gerekirse- çağımızın sanatı da teknoloji ve sunduklarını iyi kullanabilmek.

Konumuza dönecek olursak; özellikle 2000 öncesi filmlerde görsel efektler, çoğu zaman oldukça zor yollarla ve ciddi emekler harcanarak yapılmaktaydı. Buna güzel bir örnek olarak ise sizlere 1995 yılında efsane oyundan uyarlama olarak vizyona giren Mortal Kombat filmini örnek vermek istiyorum. Mortal Kombat'ın en ikonik karakterlerinden Goro'yu bilmeyeniniz yoktur.

İşte 1995 yapımı filmde de Goro, oyundaki halinin birebir versiyonu olarak karşımıza çıkmıştı. Fakat o filmde Goro'nun var olması için ne bir bilgisayar, ne de bir görsel efekt kullanıldı. İşin arkasında tabiri caizse el emeğinin ve sabrın olduğu uzun bir süreç yatmaktaydı.