Mortal Kombat ve Street Fighter Ortak Oyunu Görebilecek Miyiz?

Mortal Kombat - Street Fighter crossover'ını görmemiz mümkün mü?

Popülerleşmiş onlarca karakter ve kendilerine has oyun stilleri ile tartışmasız dövüş oyunları tarihinin en gözde iki oyunu olan Mortal Kombat ve Street Fighter, buna karşın hiçbir zaman bir araya gelebilmiş değil.

Daha önceden 'Street Fighter X Tekken' ve 'Mortal Kombat vs DC Universe' gibi 'crossover' oyunlar görmüştük. Peki bir Mortal Kombat vs Street Fighter crossover'ı görmemiz mümkün mü?

Bu konuda gerek Street Fighter geliştiricisi Capcom'dan, gerekse Mortal Kombat geliştiricisi NetherRealm'den bir adım atılmış değil. Fakat olası bir crossover oyununa dair ilk yeşil ışık, NetherRealm Studios yetkililerinden Ed Boon'dan gelmekte.

Boob, IGN ile yaptığı bir röportajda: "Kesinlikle her iki oyunun da hayran kitlesi böyle bir crossover oyunu görmeyi bekliyordur. Tek sorun, her iki tarafın da hayranlarını tam olarak tatmin edememe ihtimalimiz" ifadesini kullanmış.

Boon'un burada demek istediği şey, her iki oyunun da kendine has bir oyun dinamiğine sahip oluşu. Ve birbirindne böylesine farklı iki oyunu bir araya getirmek oldukça zor.

Peki bu iki oyunu bir arada görme ihtimalimiz var mı?

Boon'a göre bu ihtimal ancak Street Fighter x Tekken örneğindeki gibi olabilir. Bu da şu demek; iki oyundan biri, kendine has oyun tarzından bir şekilde feragat etmek zorunda. Yani bir oyun stüdyosu diğerine "ipler sende" demeli.

Capcom ve NetherRealm'e baktığımızda ise iki tarafın da böyle bir şeyi kabul etmesi ne kadar olası, pek kestiremiyoruz. Ancak, NetherRealm cephesinin yetkilisi Boon, yarın bir gün kendilerine Capcom'dan gelecek bir teklifi "oyuncuları memnun edecek, eğlendirecek bir proje olması" halinde kabul edebileceklerini söylemekte.

Dediğimiz gibi şu an için böyle bir oyun gündemde değil. Ancak NetherRealm yetkilisinin çıkıp böyle bir açıklama yapması, "iki firma arasında bazı görüşmeler mi var?" sorusunu gündeme getiriyor.