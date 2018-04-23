TV Programında İlk Kez Bir Hayalet Görüntülendi

İngiltere'de yayınlanan bir TV programında,karanlık ve boş bir evi gezen ekip hayalet olarak nitelendirilebilecek bir gölge görüntüsü kaydetti.

Hayaletler, ruhlar ve birçok paranormal fenomen, insanların bir kısmı için hurafeden ibaretken bir kısmı için de büyük bir merakla peşinde koşturdukları ilginç bir olay. İngiltere televizyonlarında yayınlanan Most Haunted isimli bir program, hayalet ve benzeri doğaüstü fenomenleri gözlemlemeye dayalı bir kurgu üzerine ilerliyor. Programın geçtiğimiz dönemde kaydedilen bir bölümünde ise ilk kez bir 'hayalet' görüntüsü kameralara yansıdı.

1630 senesinde inşa edilmiş eski bir binada çekim yapan ekip, uzun süre karanlık evin içinde dolaşıyorlar. Telaşlı görünen ekip, birden kameranın önünden geçen bir karartı ile hareketleniyor ve 'hayalet'in peşine düşüyorlar. Hayaletlerin varlığına inanarak onlardan bir şekilde korkarken, görüldüğü sanılan anda peşinden koşturmak enteresan bir durum olsa da, TV programının ekibi bunu dünyanın en normal durumuymuş gibi yaşıyor ve evin içinde hayalet kovalamaya başlıyorlar.

Tabii ki video ortaya çıktıktan sonra inanıp şaşıranlar olduğu gibi görüntülerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen birçok insan da oldu. Ekip, böyle bir durumu ilk defa yaşadıklarını, çok etkilendiklerini ve tamamen gerçek olduğunu söylese de inanmak tabii ki görüntüyü izleyen kişilere kalmış durumda.Kameraya takılan gölge gerçekten bir hayalet mi bilemeyiz ancak ev sahibinin hayli tedirgin olduğu kesin.