Moto C2 ve Moto C2 Plus’ın İlk Görüntüleri Basına Sızdı

Motorola'nın yeni telefonları Moto C2 ve Moto C2 Plus'a ait ilk görüntülere ulaşıldı. 91 Mobiles adlı internet sitesinin yaptığı haberde modellere ait görüntüler paylaşıldı.

Lenovo'un satın aldığı efsane marka Motorola, geçen sene ilk Moto C cihazlarını kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Moto C ve Moto C Plus olarak piyasaya sürülen cihazların devamının geleceği öğrenildi. 91mobiles adlı bir internet sitesi tarafından elde edilen yeni görüntülerin, yakında çıkması planlanan Moto C2 ve Moto C2 Plus modellerine ait olduğu iddia edildi. Resimlerden de görülebileceği üzere serinin ikinci jenerasyonu, geçen yıl çıkarmış oldukları telefonlara oldukça benziyor.

Moto C2 ve Moto C2 Plus modellerinde, gözümüze çarpan sadece birkaç tasarım değişikliği görülmekte. Düşük segment cihazlarda görmeye alıştığımız kalın çerçeveler ve 16:9 ekran formatı bizi karşılamakta. Her iki akıllı telefonda da bir selfie kamerasının yanı sıra arka tarafında LED flaşla birlikte tek bir kamerayı görmekteyiz. Alt çerçeveye gelince Moto C2'nin alt kısmında Moto yazısında başka bir şey bulunmuyor. C2 Plus'ın alt kısmında ise oval şekilli bir parmak izi tarayıcısına görüyoruz. Plus modelinde Moto yazısı ekranın üstüne yerleştirilmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor.

Ayrıca, Motorola'nın geçen yılki telefonlarında bulunan kapasitif düğmeleri de kaldırdığını belirtmek isteriz. Tüm bunlara ek olarak, her iki cihazın sağ tarafında hem bir ses açma kapama düğmesi hem de bir güç düğmesi bulunmakta. Teknik özellikler açısından herhangi bir bilgiye sahip olamasak da Haziran ayı civarında Motorola'nın telefonları resmi olarak duyurmasını bekliyoruz.