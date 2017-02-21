Moto G5 Çalışır Halde Görüntülendi!

Türkiye’de de başarılı bir fiyat/performans ürünü olarak satılan Moto G serisinin son üyesi Moto G5’in de çalışır halde görselleri sızdırıldı.

Türkiye’de de Lenovo’nun satın almasıyla aktif olarak satışına başlanan Moto markalı cihazların en uygun fiyatlı ve uygun fiyatına rağmen fiyat/performans ürünü olan modeli Moto G, 5. nesili ile yenileniyor.

5.2 inç Full HD ekran, Android 7.0 Nougat arayüzü, Qualcomm Snapdragon 430 işlemcisi, 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanı gibi detayların beklendiği telefonun tasarımı ise aşağıdaki görsellerdeki gibi olacak.

Biraz daha şık ve kamera çıkıntısının içeride kalmış gibi göründüğü telefondaki kalınlık hissi büyük ihtimalle yüksek bir batarya ile geleceğini bizlere gösteriyor. 200-250 Dolar arasında bir fiyatlandırma ile piyasaya çıkması ve Türkiye’de ise 1.000TL bandında seyretmesi beklenen Moto G5, Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılmış olacak.