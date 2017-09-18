Moto G4 ve G4 Plus için Üzücü Haber: Oreo Güncellemesi Yok

Akıllı telefon kullananlar ve özellikle Android kullananlar için üzücü noktalardan biri hep yazılım güncellemeleri olmuştur. Yine bir üzücü durum da Motorola'nın giriş seviye akıllı telefonlarında yaşanacak.

Motorola geçtiğimiz günlerde Android Oreo alacak akıllı telefonlarının listesini yayınlamıştı. Bugün bir dram meydana geldi ve firma çaktırmadan G4 ve G4 Plus modellerini önceden dahil ettiği listeden sildi.

Daha çıkalı 18 ay olmuş olan orta seviye diyebileceğimiz akıllı telefonlar Motorola'nın Android Oreo vereceği cihazlar arasından kaldırıldı. Bu durumu ciddiye alan firma, güncelleme hakkında kanıt teşkil edebilecek tüm iddiaların olduğu görselleri ve belgeleri ortadan kaldırdı. İlk kanıtımız işte bu poster. Soldaki ilk posterde cihaza Android N ve O güncellemeleri garanti edilirken hemen düzenlenen poster sadece Android N garantisi veriyor.

Bunu kabul etmeyenler için işte ikinci kanıt. Alttaki video Mayıs 2016'da yani cihaz yeni çıktığında yüklendi. Amazon India'da ürünün sayfası gösteriliyor tam 1:02'de ürünün Android O güncellemesini alacağı garanti ediliyor. Eğer şimdi ürünün Amazon sayfasına girerseniz göreceksiniz ki Android O içeren kısımlar temizlenmiş durumda.

Alttaki tweetler de aynı şekilde. Durum hep aynı.

Motorola, saf Android'e neredeyse hiç dokunmadan cihazlarına gönderdiği için Samsung ya da Xiaomi gibi üzerinde çok fazla çalışmalarını gerektiren düzenlemeler barındırmayan telefonlara sahip. Bu sebeple firmanın güncellemeleri yollaması daha kolayken ve cihaz sayısının hala az olduğu bir gerçekken neden böyle bir hamle yaptığını anlamak güç. Görünüşe göre firmanın öncelikleri değişmiş durumda.