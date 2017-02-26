Moto G5'in Kutu İçeriği Görüntülendi!

Lenovo’nun uygun fiyatlı telefon serisi Moto G’nin yeni üyesi olacak olan Moto G5’in bu sefer de kutu içeriği ortaya çıktı. Standart bir kutu içeriğine sahip olan telefonun üzerinde yer alan koruyucuda yazan özellikler de telefonun daha önce sızdırılan özellik bilgileriyle örtüşüyor.

MWC 2017’de tanıtılacak olan telefonlardan biri olan Moto G5’in birtakım görüntüleri daha önce ortaya çıkmıştı. Bu sefer de cihazın kutu içeriğiyle birlikte bazı görüntüleri sızdırıldı. Görüntülere göre, cihazın kutusundan şarj cihazı, USB kablosu, kulaklık ve bir batarya çıkıyor.

Kutudan çıkan bataryanın yedek bir batarya mı olduğu, yoksa telefonun asıl bataryası mı olduğu henüz bilinmiyor. Bununla birlikte, bataryanın üzerinde GK40 yazdığı açıkça görülüyor. Bu da Moto G5’te, Moto G4 Play’de kullanılan bataryanın aynısının kullanılacağı anlamına geliyor.

Ayrıca telefonun üzerinde yer alan koruyucunun üzerinde telefonun özellikleri yazıyor. Burada yazan özelliklerde telefonda 13 MP ve 5 MP iki adet kamera, 2,800 mAh batarya, parmak izi tarayıcısı, 1,4 GHz işlemci, 32 GB dahili depolama alanı, 5 inç full HD ekran ve çift SIM kart desteği bulunacağı belirtiliyor. Bu özellikler, telefonun özelliklerine dair daha önce ortaya çıkan bilgilerle örtüşüyor.

Telefonun bugün MWC 2017’de gerçekleştirilecek bir etkinlikle tanıtılması bekleniyor.