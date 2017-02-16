Moto G5 ve G5 Plus'ın Tüm Özellikleri Açığa Çıktı!

Lenovo’nun MWC 2017’de tanıtacağı Moto G5 ve Moto G5 Plus’ın tanıtım görselleri bir İspanyol perakende firması tarafından yanlışlık yayınlandı ve telefonun tüm özellikleri açığa çıktı.

İspanyol perakende markası KTRONIX, Lenovo’nun MWC 2017’de tanıtacağı yeni telefonları Moto G5 ve Moto G5 Plus’ın detaylarını yanlışlıkla yayınladı. Moto G serisi, Lenovo’nun yeni Moto Z serisine göre daha mütevazı olmasıyla dikkat çekiyor. Bununla birlikte Moto G5’in tasarım anlamında Moto G4’ün ilerisinde olduğunu söyleyebiliriz.

Telefonların arka tarafındaki kamerayı ve flaşı içine alan dairesel bölüm dikkat çekiyor. Bu bölümün altında ise Motorola’nın kendine has logosu yer alıyor. Ön tarafa baktığımızda ise, Moto G4 ve Moto Z’de yer alan kare ana sayfa tuşunun yerini yuvarlatılmış dikdörtgen şeklinde bir tuşun aldığını görüyoruz. Görsellerde telefon metal bir kasaya sahip gibi görünüyor, ancak görsellerin bu konuda yanıltıcı olabileceğini söylemekte de fayda var.

Görsellerde yer alan bilgilere göre Moto G5 ve Moto G5 Plus’ın özellikleri şu şekilde olacak:

Moto G5 Özellikleri

Qualcomm Snapdragon 430 İşlemci

2 GB RAM

32 GB Dahili Depolama Alanı (128 GB’a Kadar SD Kart Desteği)

5 İnç Full HD Ekran

13 MP Arka Kamera

5 MP Ön Kamera

2.800 mAh Batarya

Android Nougat İşletim Sistemi

Parmak İzi Tarayıcısı

Çift SIM Kart Desteği

Moto G5 Plus Özellikleri

Qualcomm Snapdragon 625 İşlemci

2 GB RAM

64 GB Dahili Depolama Alanı (128 GB’a Kadar SD Kart Desteği)

5,2 İnç Full HD Ekran

12 MP Arka Kamera

5 MP Ön Kamera

3.000 mAh Batarya

Android Nougat İşletim Sistemi

Parmak İzi Tarayıcısı

Çift SIM Kart Desteği

KTRONIX tarafından yanlışlıkla yayınlanan diğer Moto G5 ve Moto G5 Plus tanıtım görsellerini aşağıda bulabilirsiniz.