Moto G5S Plus'ın Şimdiye Kadar ki En Net Sızıntısı!

Moto G5S Plus için söylentiler devam ederken, mobil telefon muhabiri Evan Blass, Twitter hesabından, Moto G5S Plus'ın en net sızıntısını ortaya çıkardı.

Motorola'nın yakın zamanda duyurmaya hazırlandığı Moto G5S Plus'ın yeni bir sızıntısı geldi. Sızdırılan bilgiler doğruysa, en büyük devrim G5S Plus'ın kamerasında olacak. Arka plan değiştirme, siyah-beyaz detayları daha iyi yakalamak için derinlik bilgisi ayarlama, RGB ve Siyah-Beyaz sensörlerin birleşimiyle birlikte, 13MP çift arka kamerayla piyasaya süreceleği idda ediliyor.

Evan Blass, sızdırdığı bilgilerle, G5S Plus'ın 5.5 inç 1080p ekran ve Snapdragon 625 ile geleceğini açıkladı. Daha önce ki sızdırılan görüntülerden bildiğimiz üzere, metal bir gövde ile kullanıcılara sunulması beklenen G5S Plus'ın, en üst düzey sürümün de 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı olacak. Telefon MicroSD ile 128 GB'a kadar harici hafıza destekleyebilecek. Telefonun ön kısmında Home tuşuyla entegre bir parmak izi okuyucusunun da gelmesi bekleniyor.

Moto G5S Plus Teknik Özellikleri :

- 5.5 İnç (1920x1080) Full HD Ekran

- 32GB depolama alanı ile 3GB RAM / 64GB depolama alanıyla 4GB RAM, microSD ile 128GB'a kadar genişletilebilir bellek

- Android 7.1 (Nougat)

- Tek / Çift SIM

- LED flash, 13MP (RGB) + 13MP çift arka kameralar, 4K video kaydı

- 8 MP, kendinden flashlı ön kamera

- Su ve toz'a karşı dayanıklı

- Parmak izi okuyucu

- 4G VoLTE, WiFi 802.11, (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 4.2, GPS

25 Temmuz'da New York City'de gerçekleşecek olan #hellomotoworld fuarında, Moto G5S Plus yanı sıra, Moto Z2 Force da tanıtılması bekleniyor.