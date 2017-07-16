Moto G5S Plus, Orta Seviyede Kaliteli Telefon Olarak Geliyor

Motorola'nın yakın zamanda satışa sunduğu Moto G5 serisi, fiyat performans dengesini yakalamış kaliteli modellerdi.

Geçtiğimiz ay bir kaç söylentisi ortaya çıkan Lenovo Moto G5S Plus bir kez daha kanlı canlı görüntülendi.

Lenovo tarafından satın alınan ve akıllı telefonlar alanındaki eski popülaritesini neredeyse geri kazanan Motorola, yeni orta seviye modeli olacak Moto G5S Plus'ı yakın zamanda tanıtacak. Tanıtımdan önce bizlerin telefon hakkındaki bilgimizin artması ve telefona olan ilginin sönükleşmemesi için kastılı şekilde sızdırılan bu fotoğraflar, cihazın kaliteli metal gövdesini ve çift arka kamerasını ortaya çıkarıyor.

Dizayn olarak Moto serisinden herhangi bir farka sahip olmayan telefon, tek parça metal gövde, arkada çıkıntısıyla birlikte çift kamera ve LED flaş'a sahip. Arka tarafta pinler olmamasından da anlayabileceğimiz üzere telefonda Moto Mods, yani takılıp çıkarılabilir modüler parça desteği bulunmuyor. Moto Z serisine özel olarak ayrılmış bu özelliğin G serisine geçmesini de zaten beklemiyorduk, eklenmesi güzel bir dokunuş olabilirdi fikrimizce.

Tasarımı bir kenara bırakıp donanıma geçelim. Son sızıntılara göre telefon, 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 625'den gücünü alacak, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolamayla gelecek. 5.5 inçlik Full HD bir ekranla gelecek model arka tarafta bir gülen yüzü andıran 13 MP'lik çift kamera ve çift LED flaşla gelecek. Çift kameralardan biri standart lens iken diğeri sadece siyah-beyaz çekim yapabilen türden olacak. Ön tarafta da 8 MP'lik flaşla desteklenmiş bir selife kamerası mevcut.

Sızıntının her ne kadar güvenilir olduğunu düşünsek de, Snapdragon 625 çipseti eskimiş durumda ve 2017'de Lenovo'nun bu platforma sahip bir telefonu piyasaya sürmesini beklemiyoruz. Umarız haklı çıkarız ve daha modern, güçlü bir işlemcili Moto G5S Plus karşımıza çıkar. Telefonun resmi olarak tanıtımının yakın zamanda olmasını bekliyoruz ancak fiyatla ilgili herhangi bir bilgi mevcut değil.