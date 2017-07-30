Moto G5S ve G5S Plus'ın Fiyatları Belli Oldu

Lenovo liderliğinde Moto logosuyla satılan akıllı telefonların arasında yakın zamanda eklenecek olan Moto G5S ve Plus modellerinin Avrupa fiyatları ortaya çıktı.

Akıllı telefon tanıtımlarına girişi yasaklanan Roland Quandt, yeni Motorola telefonlarla ilgili bir kaç bilgiyi ortaya çıkardı.

Moto G5S ve G5S Plus adları altında iki model olarak piyasaya çıkacak telefonlar donanım özellikleri açısından neredeyse kesinleşmiş olsa da fiyat açısından bilgilerimiz sağlam temellere oturmuyordu.

Yeni bilgilere göre standart model 300 Euro, Plus modeli ise 330 Euro'dan satışa çıkarılacak. Daha önceki bilgilerden sadece Hindistan'daki satış fiyatını edinebildiğimiz model 265 Euro gibi bir fiyata karşılık gelmekteydi. Bu da demek oluyor ki Avrupa, Hindistan'a göre telefonu daha pahalıya satın alacak.

Kısaca telefondan bahsedersek, Qualcomm Snapdragon 625 çipseti, 4 GB RAM ve Plus modelinde çift arka kamera bulunacak modeller metal şık bir kasayla gelecek.