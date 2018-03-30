Moto G6'ların Tüm Donanım Özellikleri Ortaya Çıktı

Motorola’nın 3 Nisan’da duyuracağı 3 yeni telefonun tüm donanım özellikleri sızdırıldı.

Bu yılın başlarında Moto G6, Moto G6 Plus ve Moto G6 Play ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Ortaya sürekli kesik kesik bilgiler geliyordu ki, bir Macar sitesinin yaptığı listelemeye göre 3 modelin de tüm özellikleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan bilgilere göre, 3 Moto modelinde de çift arka kamera ve G6 ile G6 Plus’ta ön tarafta yer alan parmak izi sensörü gibi özellikler yer alıyor. Moto G6 Play’de ise parmak izi sensörü arka tarafa monte edilmiş.

18:9 en-boy oranına sahip akıllı telefonların ön tarafında yer alan LED flaş sayesinde gece karanlığında bile kusursuz selfie’ler çekebiliyorsunuz. Karşınızda Motorola’nın yeni canavarları:

Moto G6

5.7 inç (2160 x 1080 piksel) Full HD+ 18:9 IPS ekran

1.8GHz sekiz çekirdekli Snapdragon 450 14nm

Adreno 506 GPU

3/4GB RAM

32/64GB depolama alanı (128 GB’a kadar microSD kart desteği)

Android 8.0 (Oreo)

Tek / Çift SIM

12MP ve 5MP’lik iki arka kamera

16MP led flaşlı ön kamera

Parmak izi sensörü

154.5 x 72.2 x 8.3mm

162.3g

4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS

3000mAh batarya

Moto G6 Plus

5.93 inç (2160 x 1080 piksel) Full HD+ 18:9 IPS ekran

2.2GHz sekiz çekirdekli Snapdragon 630 14nm

Adreno 508 GPU

4/6GB RAM

32/64GB depolama alanı (256 GB’a kadar microSD kart desteği)

Android 8.0 (Oreo)

Tek / Çift SIM

12MP ve 5MP’lik iki arka kamera

16MP led flaşlı ön kamera

Parmak izi sensörü

4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS

3200mAh batarya

Moto G6 Play

5.7 inç (1440 x 720 piksel) Full HD+ 18:9 IPS ekran

1.4GHz sekiz çekirdekli Snapdragon 430

Adreno 505 GPU

2/3GB RAM

32GB depolama alanıAndroid 8.0 (Oreo)

Tek / Çift SIM

12MP ve 13MP’lik iki arka kamera

5MP led flaşlı ön kamera

Parmak izi sensörü

4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS

4000mAh batarya

3 telefon da 3 Nisan’da resmi çıkışlarını yapacaklar. Telefonların bilinen özellikleri şimdilik bu şekilde, önümüzdeki hafta telefonların resmi özelliklerini de sizlere ileteceğiz.