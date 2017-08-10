Moto X4 Detaylı Biçimde Görüntülendi

Lenovo'nun yeni akıllı telefonu olacak Moto X4, Brezilya'da telekom etkinliğinde detaylı fotoğraflarla bir çok açıdan görüntülendi.

Son aylarda söylentileri ortalıkta dolaşan yeni Moto X4 hakkında ilk gerçek görüntüler ortaya çıktı. Motorola'nın 24 Ağustos'ta düzenleyeceği etkinlikte tanıtılması beklenen model Anatel telkomünikasyon ajansının paylaştığı fotoğraflarda her açıdan görünüyor.

Ön kısımda yeni nesil Moto cihazlarıyla birebir aynı olan cihaz parmak izi okuyucu ve ön-flaş barındırıyor. Bu kez farklı olarak ise arka tarafa doğru fark edilir şekilde eklenmiş kıvrımlar telefonun elde tutuşunu kolaylaştıracağa benziyor. Arka tarafta parlak ve yine öne doğru kıvrılan yüzeyle elde tutuş kalitesine odaklanılmış.

Arka tarafta yer alan çift kamera kurulumu daha önceki söylentilerle orantılı biçimde üstünde bir de flaşa ev sahipliği yapıyor. Brezilya'da iki farklı varyanıt satılacak telefon çift SIM kart veya bir SIM kart ve bir microSD karta sahip olabilecek. Hızlı şarj cihazı ve kulaklık da kutuya eklenecek. Brezilyalı site Tudocelular'ın aktardığına göre Motorola 24 Ağustos'ta Sao Paulo'da bir etkinlikte Moto X4'ü tanıtacak. Bu tanıtımın uluslararası bir tanıtım mı olacağı yoksa cihazın sadece Brezilya'ya özel olarak mı kalacağı şimdilik meçhul.

Cihaz hakkındaki daha önceki bilgiler donanımsal özellik belirtmese de Google'ın Project Fi sistemine destek veren uygun fiyatlı orta seviye bir akıllı telefon olacağına dair fikirler çoğunlukta.