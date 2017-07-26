Moto X4 GeekBench'te Göründü

Lenovo'nun yeni orta-üst seviye olacak modeli Moto X4, Geekbench'te çipsetini belli etti.

Lenovo'nun Motorola'sından gün geçmiyor ki yeni telefon haberi almayalım. Bu kez de ünlü X serisini dirilten firma, Moto X4 ile geliyor.

Moto X4 hakkında daha önceden sahip olduğumuz bilgilere göre telefon 5,2 inçlik Full HD bir ekrana sahip olacak ve 4GB RAM'e sahip olacak. İşlemci alanında son çıkan Geekbench testine göre Qualcomm Snapdragon 660 kullanan model, önceki GFXBench testlerinde bir 630'a sahipti. Bu da demek oluyor ki ya 630 zayıf görülerek 660'a karar verildi ya da telefonun iki farklı modelini göreceğiz.

Geri kalan özellikleri incelersek, 64GB dahili depolamalı telefon microSD kart desteği de sunacak. 3.000 mAh'lik bir pil ve su toz geçirmezlik sertifikası IP68'e sahip model diğer Moto modellerinden sıyrılacak. Arka tarafta 12 ve 8MP'lik kameraların görev yapacağını düşündüğümüz modelde ön tarafta da 16MP'lik bir kamera yer alacak. İşletim sistemi departmanında tabi ki Android 7.1.1 göreceğiz.