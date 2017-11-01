Moto X4 Hindistan Lansmanı Sonunda Yapılacak

Motorola’nın Android One'lı yeni cihazı Moto X4 Hindistan çıkışını sonunda gerçekleştirecek. Daha önce 3 Ekim olarak duyurulan lansman ertelenmişti.

Google’ın kablosuz operatör projesi Project Fi ile de uyumlu olan Moto X4 13 Kasım'da Hindistan'da piyasaya sürülecek. IFA 2017'de duyurulan telefonun Hindistan lansmanı için davetiyeler gönderilmeye başladı. Lenovo tarafından satın alındıktan sonra küllerinden yeniden doğurulmaya çalışılan Motorola, Moto X4 ile büyük bir çıkış yapmayı hedefliyor. Motorola, bu Project Fi ve Android One özellikleriyle gelen cihazını Avrupa'da 399 Euro'dan satışa sunacak.

Çift arka kamerayla gelecek olan Moto X4, 5.2-inç boyutlu bir ekrana sahip olacak. Snapdragon 630 işlemciye sahip olan Moto X4 açılışta Android 7.1 (Nougat) olsa da Oreo güncellemesini de alacak. Ayrıca IP68 sertifikasıyla suya karşı dayanıklı da olacak. Telefon geçtiğimiz dönemlerde yaptığımız haberlerde de dediğimiz gibi adeta Google torpillisi olarak çıkıyor. Ne düşünüyorsunuz bu özellikler dikkate alındığında sizce alınabilir bir cihaz mı?

Project Fi Motorola Moto X4 Teknik Özellikleri: