Moto Z'nizi Yazıcıya Çeviren "Moto Mod"!

Polaroid'in ürettiği Motorola Moto Z'yi hızlı bir fotoğraf baskı aracına çeviren, "The Polaroid Insta-Share Printer" görücüye sunuldu!

Lenovo'nun Motorola ile işbirliğinden doğan Moto Z bildiğiniz gibi telefonunuzu modüler olarak farklı farklı araç gereçlerle zenginleştirme sunan epey yenilikçi bir cihazdı. Cihaz beklenen satışları yakalamasa da, üretilen "Moto Mod"ların sayısı gün geçtikçe artıyor. Şimdi de anlık çektiğiniz fotoğrafları yazdırmanızı sağlayan fotoğraf makineleri üreten Polaroid, Moto Z'yi bir fotoğraf yazıcısına dönüştüren Moto Mod'u "Polaroid Insta-Share Printer"ı tanıttı.

Şu an için sadece Amerika'daki Verizone kullanıcıları için satışa çıkan cihaz bir kaç aya global olarak satışa sunulacak. Ülkemizdeki fiyatı şimdilik belli olmayan cihaz 200 dolarlık bir ön sipariş fiyatına sahip. Baskı için Polaroid'in "2x3 inch Zink Paper"larını kullanan cihaz, aslında yaklaşık 5x7 cm'lik bir boyutta baskı alabiliyor. Ayrıca fotoğraf uygulamasının birlikte çalışmasıyla da cihaz tek tuşla fotoğrafınızı çektiğiniz gibi çıktısını alabiliyor.

Ek olarak fotoğraf filtreleri ve sosyal ağlarınızdaki fotoğrafları doğrudan baskı alma gibi özelliklerle gelen "Polaroid Insta-Share Print" hakkında daha fazla bilgi alabilmek için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Motorola Moto Z gibi modüler akıllı telefonlar, gelecekte hak ettiği popülerliğe sahip olabilecek mi?