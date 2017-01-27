Moto Z’den Sonra Moto Z Play de Resmen Türkiye’de!

Tüm Moto Mods çeşitleriyle uyumlu olan Moto Z Play de Lenovo tarafından Moto Z’nin ardından piyasaya sunuldu

Bildiğiniz gibi bir süre önce tanıtımı yapılarak piyasaya giren Moto Z, ülkemizde iyi de ilgi görmeye başladı. 2499TL’lik fiyatıyla piyasadaki yerini alan ve birçok rakibine göre daha uygun fiyata satılan Moto Z, inceliği ve Moto Mods desteği ile ön plana çıkarken tek sorunu batarya gibi görünüyor.

Şimdi ise 1999TL’lik fiyatıyla Moto Z’nin daha uygun fiyatlı kardeşi olan Moto Z Play de Türkiye’de satışa çıktı. Böylelikle daha uygun fiyatlı bir Moto Z versiyonu olan Moto Z Play’in teknik özellikleri ise şöyle;

Moto Z Play Teknik Özellikleri ve Fiyatı

5.5 inç Full HD erkana sahip olan Moto Z Play, Qualcomm Snapdragon 625 ve Adreno 506’dan gücünü alıyor. 3GB RAM ve 32GB depolama ile desteklenen cihaz, 16 MP arka ve 5 MP ön kamerasının yanı sıra 3510mAh bataryasıyla da Moto Z’nin benzer batarya sorunundan uzak bir telefon olacak.

6.9mm inceliği ve 165gr ağırlığı olan Moto Z Play, 2TB’a kadar MicroSD kart desteği sunarken Android 6.0.1 Marshmallow ile kutudan çıksa da kısa süre içerisinde Android 7.0 Nougat güncellemesini de alacak.

Moto Z ile piyasaya giren Moto Mods çeşitleri ile tam uyumlu olacak olan Moto Z Play, 1999TL'lik fiyatıyla bakalım Türkiye piyasasında nasıl bir yer edinecek.