Moto Z2 Force Edition'un Özellikleri Resmiyet Kazandı!

Moto Z2 Force Edition ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyordu ancak artık cihazın özellikleri kesinlik kazandı.

Moto Z2 Force, Moto Mod uyumluluğu nedeniyle birinci nesil Moto Z hattıyla benzer bir tasarıma kavuşuyor. Ancak birkaç önemli alanda iyileştirmeler de gelmiyor değil.

Cihaz, tıpkı geçen yılki gibi, "ShatterShield" markasını taşıyan 5.5 inçlik AMOLED ekran ve QHD çözünürlükle karşımıza çıkıyor. Suya dayanıklı ama elbette su geçirmez değil. Ayrıca "Force" ismini canlı tutmak için 7000 serisi bir alüminyum çerçeve ve metal kasayla geliyor.

Bununla beraber beklendiği gibi, ABD'de 4GB RAM'lı versiyonu olacak ve dünyanın diğer taraflarında ise 6GB RAM'lı versiyonu da erişilebilir olacak. Snapdragon 835 ile gelecek cihazın iki RAM'lı versiyonlarında da 64GB'lık bir depolama alanı bulunacak. Ancak sadece Çin için 128GB'lık bir versiyonu daha göreceğiz.

Cihazın kameralarına baktığımızda ise çift odaklı 12MP'lik sensörlere rastlıyoruz. Bunlardan biri siyah beyaz, biri ise renkli olarak yer alıyor. Ayrıca kameralar oldukça tatmin edici performans sergiliyorlar.

Pil kapasitesinde, geçen seneki Force cihazına göre bir düşüş görüyoruz. Geçen seneki pil kapasitesi 3500mAh'ken, yeni cihazın pil kapasitesi 2730mAh. Şirket, bu kapasitenin, bu cihaz için oldukça yeterli olduğunu ve kullanıcılara zor anlar yaşatmayacağını dile getiriyor.

Ayrıca cihazın diğer özelliklerine aşağıdan göz atabilirsiniz: