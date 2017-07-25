Moto Z2 Force Edition'un Özellikleri Resmiyet Kazandı!

Moto Z2 Force, Moto Mod uyumluluğu nedeniyle birinci nesil Moto Z hattıyla benzer bir tasarıma kavuşuyor. Ancak birkaç önemli alanda iyileştirmeler de gelmiyor değil.
Cihaz, tıpkı geçen yılki gibi, "ShatterShield" markasını taşıyan 5.5 inçlik AMOLED ekran ve QHD çözünürlükle karşımıza çıkıyor. Suya dayanıklı ama elbette su geçirmez değil. Ayrıca "Force" ismini canlı tutmak için 7000 serisi bir alüminyum çerçeve ve metal kasayla geliyor.
Motorola Moto Z2 Force, 6GB RAM ile Geliyor!
Bununla beraber beklendiği gibi, ABD'de 4GB RAM'lı versiyonu olacak ve dünyanın diğer taraflarında ise 6GB RAM'lı versiyonu da erişilebilir olacak. Snapdragon 835 ile gelecek cihazın iki RAM'lı versiyonlarında da 64GB'lık bir depolama alanı bulunacak. Ancak sadece Çin için 128GB'lık bir versiyonu daha göreceğiz.
Cihazın kameralarına baktığımızda ise çift odaklı 12MP'lik sensörlere rastlıyoruz. Bunlardan biri siyah beyaz, biri ise renkli olarak yer alıyor. Ayrıca kameralar oldukça tatmin edici performans sergiliyorlar.
Pil kapasitesinde, geçen seneki Force cihazına göre bir düşüş görüyoruz. Geçen seneki pil kapasitesi 3500mAh'ken, yeni cihazın pil kapasitesi 2730mAh. Şirket, bu kapasitenin, bu cihaz için oldukça yeterli olduğunu ve kullanıcılara zor anlar yaşatmayacağını dile getiriyor.
Ayrıca cihazın diğer özelliklerine aşağıdan göz atabilirsiniz:
- Android 7.1.1 Nougat
- 5.5 inç 1440p Super AMOLED ShatterShield ekran
- 155.80mm x 76.00mm x 5.99mm (Yükseklik x Genişlik x Kalınlık)
- Qualcomm Snapdragon 835 octa-core işlemci ve Adreno 540 GPU
- 4GB ve 6GB RAM seçenekleri
- 64GB ve 128GB RAM (sadece Çin için) seçenekleri
- 2TB'a kadar geliştirilebilir hafıza
- 2730mAh batarya
- USB-C hızlı şarj desteği
- 12MP'lik iki arka kamerası ve 5MP'lik ön kamera
- Nano-SIM desteği