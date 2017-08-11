Moto Z2 Force, Dayanıklılık Testinden Sapasağlam Çıktı!

Youtuber JerryRigEverything, işkence masasında Moto Z2 Force'a yapmadığını bırakmadı, ancak cihaz sapasağlam çıktı.

Geçtiğimiz yıl Moto Z ve Moto Z Force ile iyi iş çıkaran Lenovo, bu yıl Moto Z2 Force ile çıtayı daha da yukarı çıkarmış görünüyor.

Youtuber JerryRigEverything, bunu kanıtlamak için Moto Z2 Force'u işkence masasına yatırarak bir takım dayanıklılık testlerinden geçirdi.

Telefon girdiği çizilme, bükülme ve alev testlerinin hepsinden başarıyla ayrıldı. Özellikle ShatterShield ekran, nedeyse hiç çizilmedi. Bunun nedeni de ShatterShield ekranın parçalanmayı önlemek için plastik yapıda olması.

Eğer Moto Z2 Force'unuzu yere düşürürseniz, yüksek ihtimalle kırılmayacaktır. Ancak yine de siz telefonunuzu sinirlendiğinizde duvarlara atmayın. Ayrıca cihazın cebinizdeki anahtar ve bozuk paralarla çizilmeyeceğinden de emin olabilirsiniz.

JerryRigEverything'in işkence masasını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.