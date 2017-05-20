Moto Z2, Özellikleri ile Ortaya Çıktı!

Yeni Moto Z2, özellikleri ile birlikte ortaya çıktı.

Moto Z Play, geçen senenin Z serisi telefonlarından en beğenilen modeliydi. 5.5" boyutlarında AMOLED bir ekrana ve düşük güç tüketimli Snapdragon 625 işlemcisine sahipti. Aynı zamanda 3510 mAh bataryası ile dikkat çekiyordu. Çeşitli Moto Modları ve Moto kapakları da bu cihaz ile uyumluydu.

Bu yüzden Moto Z2 Play'in çok ciddi iyileştirmeler almayacağını düşünüyorduk. En azından yeni daha iyi bir işlemci ve daha iyi bir kamera beklenirken Lenovo'da yer alan biri Moto Z2 Play'in bataryasını 2820 mAh'e düşürmeye karar vermiş. Moto Z Play'in en önemli özelliği olan bataryasını bir üst modelde daha ince bir tasarıma sahip olması için azaltmış durumdalar.

TENAA listesi de cihazın bir kaç milimetre incelmesi için bataryasının azaltıldığını doğruluyor. Bu listede cihazın özellikleri şöyle belirtilmiş,