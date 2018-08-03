Motorola'nın yeni amiral gemisi olma unvanını taşıya yeni Moto Z3, 5G teknolojisi test edilmeye başlandığında Moto Z3'ü dünyanın ilk 5G destekli akıllı telefon haline getirecek 5G MotoModu ile birlikte tanıtıldı.

Birleşik Devletler menşeli akıllı telefon üreticisi Motorola, şirketin en yeni amiral gemisi olan Moto Z3’ü tanıttı. 6 inçlik Full HD+ Super AMOLED ekrana sahip olan cihaz, Snapdragon 835 işlemciye ve 4GB RAM kapasitesine sahip. Her ikisi de 12 megapiksel olmak üzere çift arka kameraya sahip olan Moto Z3, Cinemagraphs ve Google Lens gibi yapay zeka özelliklerini de destekliyor.

Cam arka panele sahip olan cihazın hem önü hem de arkası Corning Gorilla Glass tarafından korunuyor. 6000 seri alüminyum gövdeye sahip olan Moto Z3, çerçeveye monte edilmiş bir parmak izi sensörüne sahip. Motorola ayrıca dahili 2000mAh bataryası bulunan 5G MotoMod’unu da tanıttı. 5G MotoMod, Verizon gelen yıl bazı bölgelerde 5G’yi test etmeye başladığında Moto Z3’ü dünyanın ilk 5G destekli telefonu haline getirecek.

Motorola Moto Z3 Özellikler

Qualcomm Snapdragon 835 işlemci

4GB RAM, 64GB depolama, MicroSD kart desteği

6 inç Full HD+ Super AMOLED ekran

2 adet 12 megapiksellik f/2.0 diyaframlı arka kamera

8 megapiksel, f/2.0 diyaframlı ön kamera

Turbocharging destekli 3000mAh batarya

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5 LE, GPS, NFC, USB Type-C bağlantı desteği

Seramik siyah renk seçeneği ile satışa sunulacak olan yeni Motorola Moto Z3, 480 dolar (2400 TL) fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Elbette ki bu fiyata ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergiler dahil değil. Ayrıca cihazın Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağı şu an için bilinmiyor.