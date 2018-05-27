Moto Z3 Play ve 5G Moto Mod’un Yeni Görüntüleri!

5G bağlantı imkanı vermesi planlanan 5G Moto Mod ve inceliğiyle yıla damga vurması beklenen Moto Z3 Play'in yeni görselleri sızdırıldı.

Motorola’nın, uzun zamandır beklenen Moto Z3 Play telefonu ve Moto Z modellerine gelmesi planlanan 5G Moto Mod aksesuarına ait görüntüler gün yüzüne çıktı. Geçtiğimiz günlerde 3. nesil aksesuarların, 6 Haziran itibariyle Brezilya’da tanıtılacağı yönünde bazı söylentiler duymuştuk. Aynı şekilde 2016 yılının Aralık ayında 5G Moto Mod gibi bir aksesuarın çıkabileceğini haberlerini de almıştık. Aksesuarın, uyumlu cihazlarda yeni nesil bağlantı teknolojilerini kullanma imkanı vereceğini umuyoruz, fakat bu konuda henüz kesin bir bilgi mevcut değil. Fotoğrafta da göreceğiniz üzere 5G Moto Mod’un tepesinde anteni andıran bir çıkıntı bulunmakta.

Telefona gelecek olursak, Moto Z3 Play’in 6 inç boyutunda ve AMOLED ekranla gelmesi bekleniyor. Ekranın, 1080x2160 (FHD+) çözünürlükte ve 18:9 en-boy oranına sahip olması da beklentiler arasında. Teknik detaylara baktığımızda cihazın 1.8GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Snapdragon 636 yonga setine ve grafik kısmında da Adreno 509 GPU’ya sahip olduğunu görüyoruz. 32GB ve ya 64GB dahili depolama seçenekleri olması beklenen telefonun her iki modelinde de 4GB RAM bulunduğu söyleniyor. Arka kısımda çift kameraya yer verilen telefonun, 3000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacağı ve kutudan Android 8.0 Oreo işletim sistemi ile çıkacağını beklemekteyiz. Moto Z3 Play’in bu yıl duyurulacak en ince premium cihaz olacağına dair söylentiler de bulunmakta.

Yakında Moto Z3 Play ve 5G Moto Mod’un fiyatı, ne zaman satışa sunulacağı ve hangi ülkelerde bulabileceğimiz gibi detayların açıklanması bekleniyor. Opsiyonel olarak alıp kullanabileceğiniz özel parçalarla Motorola, akıllı telefon sektörüne yeni bir soluk getirmeye çalışıyor.