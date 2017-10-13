Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde Yeni Zam Oranları Belli Oldu!

Bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı görüşmelerinin yapıldığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, yeni MTV zam oranları da belirlendi.

Önceki tasarı, 2018’den itibaren tüm araçların MTV oranlarında %40’lık bir artış olacağı yönündeydi. Fakat gelen itirazlar, bu oranın düşeceği yönünde bazı beklentilerin oluşmasına sebep olmuştu.

Verilen önergede MTV artışı 1300 cc’nin altındaki araçlarda yüzde 15, motor hacmi daha yüksek olanlarda ise yüzde 25 olarak uygulanacak. %40 zam oranının yüzde 15 ve 25 olarak güncellenmesiyle birlikte oluşan yeni zam oranları ise şöyle:

1300 cc ve altındaki 1-3 yaş araçların vergisi 743 TL

1300 cc-1600 cc arası 1293.75 TL

1601 cc-1800 cc arası 2283.75

1801-2000 cc arası ise 3597 TL olarak belirlendi.

Diğer tüm motor hacimleri için belirlenen vergi oranlarına ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.