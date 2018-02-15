Maliye Bakanı Naci Ağbal yaptığı açıklama ile Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne motor gücü terimini de eklediklerini ve elektrikli otomobillerden muadili içten yanmalı otomobillere göre %75 indirimli MTV alacaklarını belirtti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilirken Maliye Bakanı Naci Ağbal, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde yapılması planlanan değişiklikler hakkında açıklamalarda bulundu.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nda motor silindir hacmine bağlı bir vergileme sistemi olduğunu hatırlatan Bakan Ağbal, hazırladıkları tasarı ile kanuna "motor gücü" tanımını eklediklerini belirtti. Ağbal ayrıca yeni düzenleme ile elektrikli araçlardan da muadili içten yanmalı araçların %25’i kadar MTV alacaklarını belirtti.

‘’Bu tanımı eklemekle, vergileme ölçütleri arasına motor gücünü de ekliyoruz. Kanunda, böyle bir tanım ve elektrikli araçlarda da motor silindir hacmi olmadığı için, motorlu taşıtlar vergisi alma ile ilgili bir boşluk var. Böylece hem kanundaki bu boşluğu düzenliyoruz hem de elektrikli araçlar bakımından teşvik edici, destekleyici şekilde, muadili olan araçların motorlu taşıtlar vergisinin dörtte biri oranında motorlu taşıtlar vergisi alınmasını öngörüyoruz.’’ diyen Bakan Ağbal sözlerine şu şekilde devam etti:

‘’Bu düzenleme, Türkiye'de elektrikli araçların satışına, üretimine destek veren yeni bir düzenleme. Bundan önce de Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda, elektrikli ve hibrit araçların ülkede üretimini ve satışını desteklemek amacıyla, Özel Tüketim Vergisi oranlarını diğer muadil olan araçlardan çok daha düşük belirlemiştik. Aynı yaklaşımı Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde de sürdürüyoruz. Eğer muadil olan aracın Motorlu Taşıtlar Vergisi 2 bin lira ise elektrikli araç için 500 lira vergi alınacak.’’

Elektrikli araçlardan hiç motorlu taşıt vergisi alınmaması yönünde bir talep olduğunu belirten Bakan Ağbal, ‘’Biz bu vergide %75 oranında indirim yapmak suretiyle önemli bir teşviği vermiş oluyoruz.’’ dedi. Şu anda elektrikli araçlardan hiç motorlu taşıt vergisi alınmazken %75 indirim yapıldıktan sonra vergi verecek vatandaşa nasıl bir teşvik yapıldığı ise tam olarak anlaşılabilmiş değil.

Türkiye’de yalnızca 452 adet elektrikli otomobil olduğunu belirten Bakan Ağbal, ‘’Elektrikli otobüs veya kamyon için böyle bir sorun yok. Çünkü bu araçların vergilendirilmesinde motor silindir hacmi vergileme ölçütü değil. Onlar için vergileme ölçütü istiap haddi, koltuk sayısı. Biz kanundaki boşluğu doldurmuş oluyoruz.’’ dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti:

‘’Sektörün şu konuda talebi var; bence üzerinde çalışmamız lazım. Araçlarda, motor silindir hacminin yanına motor gücünü de vergileme ölçütü olarak koymakta fayda var. Çünkü, burada esas olan, motor silindir hacmi teknolojinin geldiği nokta itibariyle, vergide ödeme gücü ilkesini çok kavramıyor.

Türkiye'de satılan araçların, sanıyorum yüzde 96'sı 1.600 cc araçlar. Neden? Çünkü bizim vergileme sistemimiz, ithal edilen araçlar da dahil olmak üzere hep Türkiye'ye 1.600 cc araç gelmesine teşvik ediyor. Çünkü, motor silindir hacmi arttıkça vergileme artıyor. Onun için birçok firma 1.600 cc motora sahip ama beygir gücü çok daha yüksek araçları piyasaya sokarak rekabette avantaj elde etmeye çalışıyor.’’

Son olarak CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in düzenlemenin elektrikli araçlara vergi getirdiğini belirten söylemine yanıt veren Ağbal, ‘’Vergi alınmadığı için değil, vergilemeye imkan veren kanuni düzenleme olmadığı için kanunda boşluk var. Elektrikli otobüs, minibüs ve kamyondan vergi alıyoruz. O araçlardaki vergileme ölçütü, aracın motor silindir hacmine, gücüne, elektrik olup olmadığına bakmıyor. İstiap haddi ve koltuk sayısına göre vergilendiriliyor.

Burada vergi olmayan bir şeye vergi koyuyor değiliz. Teknolojinin değişimine bağlı olarak, vergileme ölçütü olarak belirlenen bir unsurun ölçüt olarak fiilen uygulanamamasının doğurduğu boşluğu dolduruyoruz. Bunu yaparken de aynı oranda motorlu taşıtlar vergisi almak yerine yüzde 75 oranında indirimli vergi alınmasını öngörüyoruz.’’ dedi.