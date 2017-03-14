Motorola, Geniş Açılı Araç İçi Kamerasını Tanıttı!

Motorola, araçlar için geliştirdiği güvenlik kamerası ile kazalarda yapılan hataların önüne geçmek istiyor. Geniş açılı araba kamerası Dash Cam'i tanıttı.

Akıllı telefon piyasası gelişmeden önce birçok telefon firması bulunuyordu. Akıllı telefonlar çıktıktan sonra bazı firmalar buna ayak uyduramadı ve diğer firmaların arkasında yok oldu. Bunların arasında en göze batanı Nokia ve Motorola olarak gösterilebilir. Ancak Motorola, farklı sektörlerde çalışmalara devam ediyor.

Bildiğiniz gibi Motorola, Snapdragon 835’li telefonla geri dönme hazırlığı yapıyor, ancak Motorola’da olan tek yenilik bu değil. Şirket, sektörde yer alan açıkları değerlendirmeye çalışıyor. Motorola markası ile arabalarınızda kullanacağınız güvenlik kamerası geliştirildi. Motorola DASH CAM olarak açıklanan kameranın birçok özelliği var. Araba kullanırken, yapılan kaza gibi olayları kaydetmeniz için yakında her arabada zorunlu haline geleceğini beklediğimiz araba kameraları için amiral gemisi niteliğinde olan Motorola DASH CAM’in, 120 derece bakış açısı sayesinde her olayı kadraja sığdırabilirsiniz.

Ürünün fiziksel özellikleri de kolay kullanım için tasarlanmış. Dokunmatik ekran yerine, fiziksel butonlarla donatılmış 2.7 inç LCD ekranı bulunan ürünün, microSD karta kaydedilen 1080p Full HD kamera sensörü yer alıyor.

Bu ürün dışında Motorola, VerveLife isimli yeni kablosuz kulaklığını tanıttı. Kulak içi kablosuz kulaklık alan kullanıcılar için güzel bir tercih olabilecek VerveLife, tasarım olarak şık duruyor.