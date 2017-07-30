Motorola, Araçlar için Yol Kamerası Üretmeye Hazırlanıyor

Motorola, eski günlerine dönebilmek için telefon dışındaki sektörlerde de şansını deniyor. Bu sefer, araçlar için ürettiği yol kameralarını geliştiriyor.

Eski Motorola'nın donanımsal açıdan neredeyse her sektörde parmağı bulunuyordu. Bugün yine Motorola, hedefinin, akıllı telefonlardan daha fazla olduğunu gösteriyor ve teknolojsini bir adım daha ileriye taşıyor. Zaten 2015'ten beri aksesuarlarının satışları devam ediyordu ancak bu şekilde akıllı telefon sektörü dışında pek fazla aksesuar satışı yoktu.

Motorola'nın şu anki en yeni ürünü 1080p çözünürlüğe sahip bir araç yol kamerası. 99 USD fiyat etiketine sahip olan Motorola markalı yol kamerası, eski MDC100 modelinin takibi niteliğinde ancak daha gelişmiş versiyonu. Bu kez kamera, geniş bir açıya sahip, 1080p, 4 inç 480 × 854 çözünürlüklü ekrana ve hareket algılama özelliklerine sahip.

Ürünün belleğinin ne kadar olduğunu henüz bilmiyoruz ancak Motorola, ürüne bir SD kart yuvas eklemeyi ihmal etmemiş. Yakalayacağımız görüntüleri SD kart sayesinde bir başka platforma aktarabilme şansına sahip olacağız. Yine de küçük de olsa, cihazın sadece SD kart ile çalışma olasığı bulunuyor. Yani bu durumda yol kamerasının kendi belleği olmayabilir.

Motorola'nın yeni yol kamerası yakın geecekte Amerika'da satışa çıkacak. Ardından ise direkt olarak Avrupa'ya gelecek. Avrupa'ya geldiği zaman, bizler de cihazı görme şansına sahip olacağız.