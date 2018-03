Motorola'nın, Moto X4'ün ardından yeni bir cihaz için hazırlık yaptığı düşünülüyordu. Moto X4'ün ardından çıkması beklenen Moto X5 akıllı telefonunu çıkarmayacağı açıklandı.

Motorola'nın, Moto X4'ün başarısının ardından halefi olan Moto X5 üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Çıkacak akıllı telefonun detayları bu yılın başlarında online olarak yayınlandı. Ancak, en yeni raporlara baktığımızda anlaşılan, Lenovo'nun sahip olduğu şirket Moto X5'i iptal etti. Ayrıca rapor, şirketin Moto Mods serisi telefonlar için modüler aksesuarları olan Moto Mods'a yönelik yaklaşımını da değiştirdiğini ekliyor. Motorola, niş pazarlara hitap eden yeni modellerin yerine, kâra dönüşmesini amaçlayarak bu kısma odaklanıyor.

Şirket, Moto X5'in iptalinden sonra, odağını popüler seriler olan Moto G, Moto E ve Moto Z'ye kaydırıyor. Motorola'nın X serisi belki ileride geri gelebilir. Lenovo, resmi kaynaklara yaptığı çeşitli açıklamalarda, 2017 sonunda ileriki çeyrek yılları etkileyecek kaynak projelendirmede değişikliklere gittiğini, bunun küresel iş hacminde yüzde ikiden daha azını etkileyeceğini, bazı alanlarda istihdam azaltımına gideceğini, Chicago'daki Motorola operasyonlarında küçülmeye giderken, iş gücünün yarısını etkilemediğini ve Moto Z serisinin devam edeceğini açıkladı.

Motorola, şu sıralar yeni nesil Moto G serisi akıllı telefonları piyasaya sürüyor. Şirket, G serisinde Moto G6, G6 Plus ve G6 Play olmak üzere üç model sunacak. Benzer şekilde, E serisinde de Moto E5, E5 Plus ve E5 Play'i içeren üç model piyasaya sürecek. Şu an itibariyle, yaklaşan E5 ve G6 serilerinin lansman tarihi ve fiyatlandırması hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak, Moto E4 serisinin geçen sene haziran ayında açıklandığı göz önüne alındığında, bu yeni E5 serisinin bu yılın ikinci çeyreği içinde çıkması bekleniyor. Öte yandan, Motorola’nın G serisi cihazlarının da 2018 ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Siz Lenovo-Motorola hakkında ne düşünüyorsunuz? Kullanıyor musunuz, kullanmıyorsanız almayı düşünüyor musunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.