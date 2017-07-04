Motorola'dan Suya ve Toza Dayanıklı Telefon: Moto X4

Motorola'nın gelecek yeni telefonu IP68 sertifikasına sahip olup, suya ve toza dayanıklı olarak karşımıza çıkacak.

Motorola'nın yeni orta-üst düzey akıllı telefonun bu senenin sonlarına doğru karşımıza çıkması bekleniyor. Moto X4 olarak adlandırılacak olan cihaz, öncekilerden farklı ve yeni bir özelliğe daha sahip olacak. Yaklaşan akıllı telefonu gösteren ilk basın görüntüleri yakın zamanda Evan Blass tarafından sızdırıldı. Beklendiği gibi, telefon baştan aşağı camla kaplı görünüyor. Telefonun ön plana çıkan diğer bir yönü ise, arka yüzündeki çift kamera.

Bununla birlikte, Motorola'nın fikrini değiştirdiği ve önceden sızdırılmış bir videoda gösterildiği gibi kamera algılayıcısının altında bir LED flaşını yerleştirmeye karar verdiği anlaşılıyor. Ön tarafta fiziksel bir home butonu olduğundan, parmak izi sensörünü arkada aramamıza gerek kalmıyor.

Teknik özelliklere gelirsek Moto X4, 4 veya 6GB RAM ve 64GB genişletilebilir depolama alanıyla birlikte gelecek ve Snapdragon 630 işlemciye sahip olacak. Ayrıca akıllı telefon 3.000 mAh pil ile güçlendirilecek. Snapdragon 630'un pil tüketimi aşırı olmadığından, 3.000 mAh pil gayet yeterli olacak gibi duruyor.

Asıl bomba ise cihazın kesinlikle IP68 sertifikasıyla gelecek olması. Bu sertifika sayesinde daha önceden diğer markalarda alıştığımız gibi Motorola Moto X4 de suya ve toza dayanıklı olacak.