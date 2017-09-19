Motorola Geri Adım Attı: Moto G4 Plus'a Android Oreo Geliyor!

Lenovo çatısı altında yeniden çıkış yakalamak isteyen Motorola, müşterilerine verdiği sözden dönmeyeceğini ve Android Oreo güncellemesini Moto G4 Plus için yayınlayacaklarını açıkladı.

Motorola, geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamayla Android Oreo güncellemesi alacak cihazlarını duyurmuştu ve listede Moto G4 serisi bulunmuyordu. Bu pek hoş karşılanmadı, çünkü Motorola geçtiğimiz yıl Moto G4 ailesinin Android Oreo’ya güncelleneceğini açıklamıştı.

Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Moto G4 ve G4 Plus modelleri kutudan Android 6.0 Marshmallow ile çıkmıştı. Aralık ayında ise iki model de Android 7.0 Nougat güncellemesine kavuşmuştu. Motorola, Moto G4 Plus’ın Android Oreo alacağını doğrulasa da G4 serisinin diğer cihazları için kesin bir bilgi vermedi.

Motorola, Moto G4 Plus’ın Android Oreo’ya yükseleceğini açıklamadan önce, web sitesinden G4 Plus’ın Android Oreo güncellemesi alacağı ibaresini kaldırdı. Şirket yaptığı açıklamada, kurulan hatalı iletişimden dolayı özür dilerken aynı zamanda verdikleri sözleri her zaman tutacaklarını, bu nedenle Moto G4 Plus’ı Android Oreo’ya yükselteceklerini belirtti. Motorola, Moto G4 Plus’ın güncelleme takvimlerinde bulunmadığı için güncellemenin diğer cihazlara göre biraz gecikebileceğini de ekledi.