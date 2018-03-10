Motorola, Chicago'daki mühendis kadrosunun yarısını işten çıkarınca, Moto Z bitecek diye düşünülürken Motorola, Moto Z'nin devam edeceğini açıkladı.

Motorola, Chicago'daki iş hacmini azaltmaya giderken, mühendis kadrosunun da yaklaşık yarısını işten çıkarınca, kafalarda Moto serisinin biteceği izlenimi oluştu. Şirkete yakın birçok kişi, Motorola'nın Chicago'daki mühendis kadrosunun önemli bir kısmının işten çıkarıldığını ve bir Moto Mod sahibinin 'Moto'daki Z ekibinin geri döndürülemez şekilde etkilendiğini' söyleyerek işten çıktığını belirtti. Ancak Motorola, Moto Z serisinin 'devam edeceğini' söyledi.

İşten çıkarılan bir Motorola çalışanının sosyal medyada yaptığı işten çıkarılma açıklaması kafalarda soru işareti oluştururken, Moto Z serisi için klavye modunu dizayn eden tasarımcının da açıklamalarıyla durum karışık bir hal aldı. Bunların ardından Lenovo, telefon sektöründe, iş gücünü çok da etkilemeyecek şekilde küçülmeye gideceğini ama Z serisinin devam edeceğini açıkladı.

Motorola'ya yakın kaynaklar, 190 kişinin işten çıktığını söylüyor. Buna ek olarak, şirketin şu andaki ana amacının, telefonların satılmadığı pazarların basitleştirilmesi, piyasalardan çekilmesi ve satışları sağlayacak temel pazarlara ve modlara odaklanması olduğu söylendi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir zamanlar RAZR serisiyle piyasada adeta esip gürleyen Motorola'nın şu anki durumu hakkında görüşleriniz neler? Bizimle paylaşabilirsiniz.