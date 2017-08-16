Motorola Ekranını Kendi Kendine Onaran Telefon Patenti Aldı

Motorola, kırılan ekranını ısıl işlemle kendi kendine tamir edebilen bir akıllı telefon patenti aldı.

Akıllı telefonlarda en çok korkutan konulardan biri ekranın kırılmasıdır. Özellikle Galaxy S7, S8 gibi tamamen cam tasarımlı bir cihaz kullanıyorsanız muhtemelen telefonunuza çelik yelek takmak isteyebilirsiniz.

Motorola, ekran kırılma korkusuna kısmen de olsa çözüm getirmeye hazırlanıyor. Şirket, kendi kendini onarabilen bir ekranın patentini aldı.

‘Akıllı cam' olarak isimlendireceğimiz bir ekran camı sayesinde ekranımızda bir çatlak oluştuğunda, cihaza hasarlı bölgeyi tarif ediyoruz. Cihaz o bölgeye ekrana bağlı teller ile elektrik göndererek ısıl işlem uyguluyor ve onarıyor. Akıllı telefonumuz yeniden hasarsız bir telefon ekrana kavuşuyor.

İşlem her ne kadar basit olsa da gerçekleştirmek o kadar kolay değil. Zaten Motorola da teknolojinin yanlış anlaşılmaması için açıklamasında oldukça temkinli davrandı. Şirket patentle ilgili açıklamasında, ‘’En azından bazı deformasyonları onarabilir.’’ ve ‘’Akıllı cam parçalanırsa ya da bir iç parça zarar görürse, cihazın kendini orijinal haline döndürmesi mümkün değildir.’’ dedi.

Muhtemelen bu teknolojiyi yakın zaman içerisinde göremeyeceğiz. Ancak ekranların kolay kırılmasından ve cihazların fazla hassas olmasından şikayet edenler için oldukça yararlı bir teknoloji olacağı kesin.