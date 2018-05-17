Çift arka kamerası ile seviyesinde çok az cihazda bulunan portre modunu kullanıcılarına sunan yeni Motorola Moto 1S tanıtıldı.

Lenovo’nun sahibi olduğu Motorola, yeni giriş seviye akıllı telefonu Moto 1S'i Çin’de gerçekleştirdiği basın etkinliği ile tanıttı. 5,7 inçlik Full HD+ bir ekrana sahip olan cihaz, Snapdragon 450 işlemcisine ek olarak 4GB RAM kapasitesine sahip.

12 megapiksel birincil ve 5 megapiksel ikincil olmak üzere çift arka kameraya sahip olan cihaz, bu sayede giriş seviyesinde bile kullanıcılara portre modu kullanmak imkanı tanıyor. Cihazın ön kamerası ise 8 megapiksel çözünürlüğünde.

Motorola Moto 1S Özellikler

İşlemci: Snapdragon 450

RAM: 4GB

Depolama: 64GB+MicroSD

Ekran: 5.7 inç Full HD+

Arka Kamera: 12MP, f/1.8 diyafram + 5MP

Ön Kamera: 8MP

Batarya: 3000mAh

İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Mavi ve altın olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile tüketicilerin karşısına çıkacak olan yeni Motorola Moto 1S, 1050 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Cihaz an itibari ile Çin’deki Lenovo mağazalarında satışa sunuldu. Global pazara açılıp açılmayacağı ise bilinmiyor.