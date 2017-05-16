Bütçeye Uygun Cihazlar Moto C ve Moto C Plus Duyuruldu!

Motorola, Lenovo bünyesindeyken yakalanan başarısız satış grafiklerinin ardından bağımsızlığı eline almıştı. Firma bu yıl çıkartmayı planladığı 5 yeni telefon ailesinin ilk basamağını duyurdu.

Yeni çıkartacakları cihazlar hakkında birkaç sızıntı ve söylentinin ardından nihayet beklenen duyuru geldi. Moto C ve C Plus olarak iki yeni cihaz duyuran firma, başlangıçta bir bütçe telefonu ile piyasaya tekrar giriş yapacak.

Motorola Moto C Özellikleri:

1,3 GHz 4 çekirdekli 32 Bit MediaTek işlemci

1 GB RAM ve 8GB hafıza,

5 MP arka ve 2 MP ön kamera,

2.350 mAh batarya,

5 inç 854*480 piksel ekran,

Android 7.0 Nougat

Tüm bu özelliklerin bulunduğu 4G versiyonda: 1.1 GHz 4 Çekirdekli 64 Bit MediTek işlemci yer alıyor.

Moto C 3G ve 4G sürümlerinin fiyatları ise 89 ve 99 Euro olarak belirlenmiş. Güncel kur değerine göre 350 ila 400 TL’lik bir fiyata sahip olan telefonların ülkemize geleceği henüz net değilken, vergi uygulamalarıyla fiyatların 700 TL’ye çıkabileceğini söylemek mümkün.

Motorola Moto C Plus Özellikleri:

1.3 GHz 4 Çekidekli 64 Bit MediaTek İşlemci

1 GB RAM ve 16 GB hafıza

8 MP arka ve 2 MP ön kamera

4.000 mAh batarya

5 inç 1280*720 piksel ekran

Android 7.0 Nougat

Moto C Plus’ın 2GB RAM’e sahip başka bir versiyonunun daha geleceği konuşulurken cihazın fiyatı net olarak açıklanmadı.

Motorola’nın 2017 yılı içerisinde beş farklı telefon çıkartacağı ve Moto C serisinin bu cihazlar arasında en düşük basamak olduğu belirtiliyor. Ayrıca şirketin bu yıl tablet pazarına da girmesi bekleniyor.