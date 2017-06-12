Moto E4 Plus 5,000mAh Bataryasıyla, Uygun Fiyata Geliyor!

Yavaş ama emin adımlarla gelen Motorola Moto E4 Plus, uygun fiyatıyla rakiplerine meydan okuyor.

Moto E4, Qualcomm Snapdragon 425 veya 427 yonga seti, 2GB RAM, 16GB depolama alanı ve 5 inçlik 720p ekrana sahip olacağını ve bataryasının da 2800mAh olacağını biliyoruz. Arka yüzünde ise 8MP'lik bir kameraya sahip. Fiyatının da 130 dolar ve Android 7 desteğinin de olduğu düşünülünce, düşük bütçeliler için Moto E4, güzel bir opsiyon olarak karşımızda duruyor.

Üstelik 50 dolar da fazla vererek, 180 dolara Moto E4 Plus'a sahip olabilirsiniz. Moto E4 Plus, geliştirilmiş 13 megapiksellik bir ana kamera sahip ve tam metal gövdeden oluşuyor. Moto E4'ün aksine, Moto E4 Plus, 5.5-inçlik full-HD ekrana sahip. Snapdragon 427 yonga seti kullanılarak, 5,000mAh'lik 'devasa' batarya ömrünü daha da yükseğe çıkarmayı amaçlıyor. Moto E Power'dan daha fazla pil ömrü vermeyi amaçlayan cihaz, MotoLenovo'nun 10W hızlı şarj desteğiyle şarj oluyor.

Motorola'nın stratejisi, uzun süredir düşük bütçeli telefonlar üzerine kurulu ve strateji, Lenovo'nun Motorola'yı satın almasından sonra da değişmedi. Düşük bütçeli telefonlar arasında 5,000mAh gibi yüksek batarya değerlerini görmeye pek alışkın olmasak da, telefon güzel bir gelecek vaadediyor. Umarız gelecek amiral gemisi telefonların da bu tarz 'devasa' batarya ömürlerine şahit oluruz.

Ayrıca yeni çıkacak olan Moto Z Force ve Moto X ile ilgili detaylı bilgiler, ilerleyen zamanlarda elimize ulaşmış olacak.