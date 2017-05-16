Yeni Motorola Moto E4 Plus 5000 mAh Batarya İle Geliyor

Motorola'nın fiyat-performans olarak tanıttığı yeni E Serisinden Moto E4 Plus, 5000 mAh Batarya ile geliyor.

Motorola'nın Moto E4 Plus (MT X1770) modelinin 5000 mAh batarya ile geleceğini öğrendiğimiz andan itibaren 1920 x 1080 çözünürlüklü bir ekran kullandığı takdirde çok uzun ekran açık süreler verebileceğini düşünmüştük. Bugün cihazın bazı özellikleri ortaya çıktı.

Yeni Moto E4 Plus 5.5 inç, 2.5D ve 1280 x 720 çözünürlüklü bir ekrana sahip olacak. Cihaz gücünü MediaTek MT6737 çipsetinden alacak. Bu çipset 1.3 GHz'lık işlemci hızına sahip olduğu gibi yanında Maliu-T720 MP2 grafik işlemci ile gelmekte. RAM, 3 GB olarak belirlenmiş. Cihazın dahili hafızası 32 GB olsa da microSD kart ile 128 GB kapasiteye çıkabiliyorsunuz. Cihaza konumlandırılan 5000 mAh batarya ise çıkarılabilir şekilde tasarlanmış. Arka ve ön kamera ise sırasıyla 13 MP ve 5 MP.

Telefonun detaylı bilgileri yukarıdaki görseldeki saatin ayarlandığı tarih olan 20 Haziran gibi ortaya çıkabilir fakat şimdilik net bir bilgi bulunmamakta.