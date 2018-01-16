Motorola Moto E5, Parmak İzi Tarayıcısıyla Nisanda Geliyor!

Motorola Moto E5'e ait bazı fotoğraflar sızdırıldı. Bu fotoğraflara göre Moto E5, arkasında bulunan parmak izi okuyucusuyla birlikte geliyor.

Oldukça ucuz, ancak bir o kadarda güvenilir bir telefon üreticisi aradığımızda piyasada pek çok seçenek bulamıyoruz. Ancak Motorola'nın bu kategoride akla gelebilecek isimlerden en başta olduğunu düşünüyoruz. Bu düşüncemizin dayanağı ise, üretimini yaptıkları Moto E akıllı telefon serisi. Görünüşe göre, Moto E5'e ait sızdırılan bir görüntüde, Motorola, Moto E serisinde yeni bir girişime başlamış durumda.

Sızdırılan görüntüler, Moto E5'in altın renkli çeşidini gösteriyor ve cihazın yuvarlak bir kamera modülünden başlayarak hafif bir yenilikçi tasarıma sahip olacağını ortaya koyuyor. Bir diğer yenilik ise eski modellerinin önünde bulunan parmak izi tarayıcısından, birde arka tarafa monte edilmiş parmak izi tarayıcının dahil edilmesi. Bir diğer ilginç şey ise, Motorola logosunun parmak izi tarayıcısının çukurluğunun içine yerleştirilecek olması.

Sadece görselleri sızdırılan Moto E5'in teknik özellikleri hakkında maalesef bir bilgimiz bulunmuyor. Ancak bir takım yeniliklere giden Motorola'nın, teknik özellik bakımındanda gelişme kat edeceğini düşünüyoruz. Cihazın, Nisan ayının ilk haftalarında 150$'dan daha düşük bir fiyata satışa sunulması bekleniyor. Telefon hakkında sızdırılan veya duyurulan yeni bilgiler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.