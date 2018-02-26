Motorola Moto E5 Plus’ın da Sızıntısı Gerçekleşti

Telefonun lansmanı yapılmadan önce Motorola Moto E5'e ait bazı fotoğraflar ve bilgiler sızdırıldı.

Malesef ucuz, ancak bir o kadarda güvenilir bir telefon üreticisi aradığımızda piyasada fazla seçenek bulamıyoruz. Geçmişteki büyük başarılarından sonra biraz geride kalmış olsa da, Motorola bu seçenekler arasında en iyilerden biri. Köklü firma Moto E akıllı telefon serisiyle bütçemizi düşünerek ve ihtiyacımızı karşılayarak iyi bir iş çıkarmaya devam ediyor.

Bu dönemlerde tanıtılması beklenen, ancak ertelenen Motorola Moto E5 Plus’ın lansman öncesinde sızıntıları gerçekleşmeye devam ediyor. Yapılan sızıntılara göre telefonun 18:9 ekranı, arkasında çift kamerası ve altında USB C portu bulunuyor. Ön tarafındaysa biri selfie için olmak üzere iki kamerası bulunuyor, ancak flaşlı yada flaşsız çekim konusunda net bir şey söyleyemiyoruz.

Ayrıca modelde tercih edilen 5.5 inch ekran ve 720p çözünürlük enerji tasarruflu bir yonga setiyle bir araya getirilirse Moto E5’in oldukça yüksek bir pil ömrü olabilir. Bunun yanı sıra daha önceki tasarımlarında önde olan parmak okuyucuyu bu modelde arkaya taşımayı tercih etmeleri. İlerleyen günlerde telefonun lansmanının yapılmasıyla Moto E5 hakkında daha fazla bilgiye sahip olabiliriz. Moto E5 için amiral gemisi diyemeyiz, ancak fiyatına ve performansına bağlı olarak oldukça güzel bir bütçe telefonu olabilir.