Motorola Moto G5S Plus ve Moto G5S Fiyatı ve Özellikleri

Lenovo çatısı altında yükselişe geçen Motorola, yeni orta ve giriş seviye cihazları Moto G5S ve Moto G5S Plus'ı tanıttı.

Motorola’nın Mobil Dünya Kongresi’nde tanıttığı Moto G5 ve G5 Plus’ın kardeşleri ortaya çıktı: Moto G5S ve G5S Plus. Selefileri ile aynı tasarım çizgisini devam eden yeni cihazlar, özellikleri ve fiyatı itibari ile uygun fiyatlı cihaz arayanların tercihi olacaklar.

Motorola Moto G5S Özellikleri:

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 430

RAM: 4GB

Depolama: 32GB+MikroSD

Ekran: 5.2 inç Full HD IPS

Arka Kamera: 16MP f/2.0

Ön Kamera: 5MP f/2.0 geniş açılı

Batarya: 3000mAh

İşletim Sistemi: Android 7.1.1 Nougat

Motorola Moto G5S Plus Özellikler:

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 625

RAM: 4GB

Depolama: 32GB+MikroSD

Ekran: 5.5 inç Full HD IPS

Arka Kamera: 13MP f/2.0

Ön Kamera: 8MP f/2.0 geniş açılı

Batarya: 3,000mAh

İşletim Sistemi: Android 7.1.1 Nougat

Her iki cihaz da ay grisi ve altın olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak. Moto G5S 229 dolardan satışa çıkarken, Moto G5S Plus 293 dolar fiyat etiketi ile raflardaki yerini alacak.