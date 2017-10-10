Motorola Moto G5S Plus ve Moto G5S Fiyatı ve Özellikleri

Motorola’nın Mobil Dünya Kongresi’nde tanıttığı Moto G5 ve G5 Plus’ın kardeşleri ortaya çıktı: Moto G5S ve G5S Plus. Selefileri ile aynı tasarım çizgisini devam eden yeni cihazlar, özellikleri ve fiyatı itibari ile uygun fiyatlı cihaz arayanların tercihi olacaklar.
Motorola Moto G5S Özellikleri:
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 430
RAM: 4GB
Depolama: 32GB+MikroSD
Ekran: 5.2 inç Full HD IPS
Arka Kamera: 16MP f/2.0
Ön Kamera: 5MP f/2.0 geniş açılı
Batarya: 3000mAh
İşletim Sistemi: Android 7.1.1 Nougat
Motorola Moto G5S Plus Özellikler:
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 625
RAM: 4GB
Depolama: 32GB+MikroSD
Ekran: 5.5 inç Full HD IPS
Arka Kamera: 13MP f/2.0
Ön Kamera: 8MP f/2.0 geniş açılı
Batarya: 3,000mAh
İşletim Sistemi: Android 7.1.1 Nougat
Her iki cihaz da ay grisi ve altın olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak. Moto G5S 229 dolardan satışa çıkarken, Moto G5S Plus 293 dolar fiyat etiketi ile raflardaki yerini alacak.