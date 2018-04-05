Motorola, Moto G6 Serisini 19 Nisan’da Görücüye Çıkarıyor

Önce Google, daha sonra da Lenovo tarafından satın alınan Motorola, yoluna hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda oldukça iddialı bir seri olan Moto G6 ailesine hazırlanan Motorola, seriyi 19 Nisan’da tanıtmaya hazırlanıyor.

Uzun bir süredir Motorola’nın çıkarmayı planladığı Moto G6 serisi telefonları konuşuyoruz. Serideki birçok detay, telefon henüz tanıtılmamış olmasına rağmen biliniyor. Orta segmentte üç model çıkaracak olan Motorola, Brezilya ofisi tarafından gönderilen etkinlik davetiyesinden de anlayabileceğiniz üzere Moto G6 serisini 19 Nisan’da görücüye çıkarmayı planlıyor.

Şimdiye kadar sızdırılan bilgiler doğrultusunda serinin tüm özellikleri biliniyor olsa da, tüm bu özellikler 19 Nisan’da gerçekleşecek etkinlik sonrası kesinleşecek. Bu bağlamda telefonların en iyi fiyat-performans ürünleri olacağı düşünülüyor.

Lansman sırasında Moto G6 Play, Moto G6 ve Moto G6 Plus’ın tanıtılması beklense de, Motorola yeni nesil orta/alt segment Moto E5 Play, Moto E5 ve Moto E5 Plus ile de karşımıza çıkabilir. Ancak şunu söylemeliyiz ki, G6 serisi daha çıkmadan bile oldukça fazla konuşuldu. Daha önce özelliklerini paylaştığımız içeriğimize tıklayarak, G6 serisi telefonların özelliklerine göz gezdirebilirsiniz. Peki siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz, çıkmadan popüler olan seri çıktıktan sonra da popülerliğini koruyabilecek mi?