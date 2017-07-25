Motorola Moto Z'ye 360 Derece Kamera Modu Geldi

Z serisi ile oldukça ün yapan Motorola, 360 dereceli kamera modu ile serinin kullanım alanını genişletmeyi hedefliyor.

Aslında Moto Z modeli, Motorola için sürpriz bir çıkıştı. O kadar ki firma, Z2 Play’in geçtiğimiz ay çıkışından sonra modüler, değiştirilebilir arkalıklı telefon modelini amiral gemisi ürünü yaptı. Fakat bu yenilikçi özellik, yeterince kullanışlı Mod’ların olmayışı nedeniyle gölgede kalıyordu. Firma, bu ilk telefondan milyonlarca satmış olmakla birlikte, sadece cihazlarda bir ya da iki değiştirilebilir arkalık kavramı üzerinde durmakla yetindi.

İşte bu gidişat bugün itibariyle Moto Z2 Force Edition’ın çıkışıyla birlikte değişiyor. Yeni modelin kırılmaz ekranı ve daha büyük bataryası var. Aynı zamanda günümüzün en cazip modlarından biri olan 360 kamera Moto Mod’una da sahip. Daha önceki modellerde olduğu gibi yeni Mod da cihazın arkasına manyetik olarak tutturulmuş fakat bu modelde iki yüzlü, yuvarlak bir kamera, tıpkı bir periskop gibi üst taraftan dışarı sarkıyor.

Yeni Mod, Samsung’un Mayıs ayında Galaxy S8’le birlikte duyurduğu Gear 360’ta olduğu gibi, 4K’da 360 derece video çekebiliyor. Bununla birlikte 299 dolar olan Samsung’un modelinden 70$ daha pahalı. Ve tabii sadece Moto Z ürünleriyle birlikte çalışıyor. Bu noktada Moto Z’nin bütünsellik durumu ile ilgili büyük bir sorun teşkil ettiği söylenebilir.

Andy Rubin Mayıs sonunda Essential adlı 360 derece kameralı, 199$’lık telefonunu tanıttığında bu noktaya dikkat çekmişti. Bu model, modüler tasarım noktasında daha fazla uyum sunuyor. Essential’ın sisteminde telefonun arkasını bütün olarak işgal etmek yerine, kamera telefonun üst bölümüne yakın bir yerde bir çift pinle tutturuluyor. Böylece telefonun ileride ekran boyutu da değiştirilebiliyor ve aksesuarla olan uyumu da devam ediyor. Motorola ise bu noktada biraz yaya kalmış görünüyor.

Bununla birlikte Moto Z serisi bir yıldır piyasada geziniyor. Essential’ın modelinin çıkmasına birkaç hafta daha var. Z ise halihazırda kendisini ispatlamış bir ürün olmanın yanında, ilk olarak zekice ve başarılı şekilde tasarlanmış modüler telefon. Firma aynı zamanda JBL hoparlörü, Hasselblad kamerası, projektör, yeni bir oyun altlığı ve bir dizi farklı batarya paketleri sunuyor.

360 kamera ile Mod’un form faktörü (kullanışlılık derecesi) pek istenilen seviyede değil. Telefonda kayıt yaparken aynı zamanda yaptığınız kaydı ekranda seyredebiliyorsunuz ama telefonu kullanmak için elinizde tutmak ya da bir yere yaslamak zorundasınız. Gear 360 gibi uzun süreli çekimler esnasında düz bir yüzey üzerine yerleştirebileceğiniz bir kamera olsaydı keşke diye sayıklayacağınız çok durumla karşılaşabilirsiniz. Zira uzun süreli çekimleri bu şekilde yapmak, tam anlamıyla bir kabus gibi olsa gerek.

Hem Moto Z2 Force, hem de 360 Kamera Mod’u 10 Ağustos itibariyle Amerika’da piyasaya çıkacak. Türkiye’ye de yakında gelme ihtimali yüksek.