Moto Z2 Force'un Özellikleri Benchmark'ta Ortaya Çıktı!

Motorola'nın önümüzdeki haftalarda tanıtması beklenilen telefonu Moto Z2'nin özellikleri Benchmark sayesinde ortaya çıktı.

Motorola'nın 25 Temmuz'da düzenlenecek etkinliği sırasında en az bir yeni telefon açıklaması bekleniyor. Bu tarihte açıklanacak telefonlardan biri de muhtemelen Moto Z2'nin yeni versiyonu Moto Z2 Force. Moto Z2 Force, XT-1789-05 model numarası ile AnTuTu karşılaştırma sitesinde tespit edildi. Cihaza henüz varsayımsal olarak yaklaşıldığı için 5.5 inç AMOLED ekran ile gelmesi bekleniyor.

AnTuTu'ya göre, ekranın çözünürlüğü 1440 x 2560 (QHD) olacak. Bomba özelliklerden biri ise Snapdragon 835 ile gelecek olması ayrıca Adreno 540 GPU'ya da sahip olacak. Bu model, 6GB RAM ve 128GB yerel depolama alanı ile test edildi ve 64GB'lık dahili depolama ile birlikte 4GB RAM'e sahip bir versiyonu olacağı öne sürülüyor.

Moto Z2 Force'un sızdırılan görüntüleri sayesinde arka kısmında çif kameraya sahip olduğunu görüyoruz. Benchmark'a göre cihazda 12 ve 5MP'lik iki kamera bulunuyor. Ancak çok da güvenmemek lazım çünkü Benchmark, geçen sene Moto Z Force hakkında yanılmıştı. Ayrıca Android 7.1.1 de kendinden yüklü halde karşımıza gelecek.