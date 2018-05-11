Moto Z3 Play 'Deep Indigo' Renk Seçeneği ile Ortaya Çıktı!

Uzun zamandır beklenen Moto Z3 Play'in Deep Indigo renk seçeneği, ünlü sızıntı ustası Evan Blass tarafından paylaşıldı. Bu paylaşım, cihazın tanıtımının yaklaştığının da bir habercisi.

Motorola’nın yeni akıllı telefonu Moto Z3 Play hakkında uzun süredir yazılıp çiziliyor fakat cihaz hala gün yüzüne çıkmadı. Moto Z3 Play lansmanın yaklaştığı düşünülen şu günlerde ise tutarlı sızıntıları ile bilinen Evan Blass, Moto Z3 Play’in Deep Indigo renk varyantını Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Evan Blass’ın paylaştığı görsel, şu ana kadar ortaya çıkan Moto Z3 Play sızıntılarını da bir anlamda doğruluyor. Cihaz, beklenildiği gibi 18:9 bir ekrana sahip. Arka tarafta önceki nesillerden de aşina olduğumuz yuvarlak ve büyük bir kamera modülü bulunuyor. Ayrıca modüler yapılı cihazın arkasında 16 pinli bir MotoMod konnektörü de bulunuyor.

Söylentilere göre Moto Z3 Play 6,1 inç Full HD+ bir ekrana, Snapdragon 636 işlemciye, 4GB RAM’e, microSD kart ile genişletilebilen 32GB ve 64GB olmak üzere iki farklı depolama alanı seçeneğine, 8MP ve 12MP olmak üzere çift arka kameraya, 5MP ön kameraya ve 3000mAh hızlı şarj destekli bir bataryaya sahip olacak.

Android 8.1 Oreo ile kutudan çıkacak olan cihazın lansman tarihi ya da fiyatı henüz bilinmiyor. Motorola’nın Moto Z3 Play ile birlikte yeni MotoMod’lar tanıtma ihtimali de bulunuyor. Zira cihazın en büyük özelliği eklenip çıkarılabilen harici donanımları.