5G Destekli MotoMod, Modüler Telefonları Canlandırabilir

Motorola, bugün tanıtmış olduğu 5G MotoMod ile modüler telefonların gelecekte tanıtılacak teknolojilere sonradan da olsa sahip olabileceğini göstermiş oldu. Belki de 5G MotoMod, bu özelliği sayesinde modüler yapılı akıllı telefonların önünü açabilir.

Birleşik Devletler merkezli telefon üreticisi Motorola, Chicago’daki genel merkezinde bugün gerçekleştirdiği lansman etkinliği ile yeni akıllı telefonu Moto Z3’ü tanıttı. Ancak şirket, lansman sırasında Moto Z3’ten çok daha fazla dikkat çeken bir ürün de tanıttı; 5G MotoMod.

Motorola, akıllı telefon dünyasını MotoMod’lar ile ilk kez 2016 yılında tanıştırmıştı. MotoMod’ların amacı, akıllı telefonları, basit aksesuarlar ile gelişmiş bir kamera, projeksiyon, hoparlör, devasa bir batarya gibi sahip olmadığı bazı özelliklere kavuşturmaktı.

5G MotoMod ise ABD’li şirketin şu ana kadarki en dikkat çeken MotoMod’u. Nedeni ise Moto Z3 için özel olarak tasarlanan MotoMod’un takıldığında normalde 4G bağlantılarını destekleyen Moto Z3’ü 5G destekli bir akıllı telefon haline getirmesi.

Motorola, MotoMod’lar ile tüketicilerin yeni bir akıllı telefon almadan cihaz özelliklerini tükseltebilmesini hedefliyordu. 5G MotoMod, dünyada olmayan bir özelliği cihaza sonradan kazandırdığı için şirketin ‘modüler telefon’ vizyonuna en fazla uyan MotoMod olabilir.

Moto Z3, 16 Ağustos itibari ile satışa sunulacak. Cihazın MotoMod’lu versiyonu ile dünyanın ilk 5G destekli akıllı telefonu olacağını söylemek mümkün. Ayrıca geçtiğimiz yıl tanıtılan Moto Z2 için de 2019 yılında 5G MotoMod satışa sunulacak. Peki ya ilk nesil Moto Z1?

Bu noktada Motorola’nın bir tıkanma yaşadığını söylemek mümkün. Çünkü şirket, yarı modüler akıllı telefonları ile iki yıllık telefon değiştirme döngüsünü kırmayı planlıyordu. Ancak iki yıl önce tanıtılan Moto Z1 için 5G MotoMod’un satışa sunulmaması bir çelişki yaratıyor.

Motorola, yeni piyasaya sunduğu bir MotoMod için iki yıl önceki akıllı telefonlarına destek sunmuyorsa, şirketin ‘akıllı telefon değiştirmeden donanım yükseltme’ vizyonu bir anlamda boşa çıkmış oluyor. Zira iki yılda bir telefon değiştirmek isteyen kullanıcılar MotoMod’larla uğraşmayıp bir Apple ya da Samsung amiral gemisi satın alabilir.

Motorola, Moto Z1 için 5G MotoMod piyasaya sürüleceğine dair bir açıklamada bulunmasa da piyasaya böyle bir ürün sürmek için önünde bir engel bulunmuyor. Bakalım Motorola, 2016 yılında tanıtılan bir akıllı telefona 5G desteği sunarak ‘modüler’ akıllı telefonların önünü açmayı başarabilecek mi.